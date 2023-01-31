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«Падерборн» — «Штутгарт»: прогноз Алексея Андронова на игру Кубка Германии

«Падерборн» — «Штутгарт»: прогноз Алексея Андронова на игру Кубка Германии
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Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Падерборн» — «Штутгарт» в 1/8 финала Кубка Германии сезона-2022/2023.

Ставка: ТМ 3 за 1.73.

«Матч в Кубке Германии. Некоторое удивление у меня вызывают коэффициенты на эту игру. Во-первых, очень высокий коэффициент на победу «Штутгарта» — 2.40. Все-таки «Падерборн» не команда элитного дивизиона. Видимо, это связано с тем, что «Штутгарт» не очень удачно начал «весеннюю» часть, никак не может выиграть.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Падерборн» же как раз одержал победу в последнем туре над «Карлсруэ» — 1:0. В принципе, состав у «Падерборна» не самый плохой. И там достаточно опытных игроков. Я не думаю, что они испугаются «Штутгарта», как-то просядут. Мне кажется, хозяева смогут уж как минимум навязать борьбу «Штутгарту», раз уж тот находится не в идеальном состоянии.

Отсюда и моя ставка, а заодно и второе удивление коэффициентом. «Тотал меньше 3 мячей с расходом» с коэффициентом 1.73, учитывая, что это всё-таки кубковый матч. Высокий коэффициент. Мне кажется, этим надо пользоваться. Думаю, судьбу этой встречи решит один-единственный забитый гол», — сказал Андронов.

Экспресс с коэффициентом 8.25.

Прогноз на матч «Интер» — «Аталанта» с коэффициентом 2.70.

Иско продолжит карьеру в берлинском «Унионе».

Прогноз на матч «Унион» — «Вольфсбург» с коэффициентом 2.40.

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