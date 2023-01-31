«Унион» — «Вольфсбург»: прогноз Алексея Гасилина на игру Кубка Германии

Чемпион Европы в составе России U17 Алексей Гасилин дал прогноз на матч 1/8 финала Кубка Германии «Унион» — «Вольфсбург».



Ставка: обе забьют за 1.91.



«Унион» (Берлин) в прекрасной форме, выиграл первые три стартовые игры после зимней паузы на чемпионат мира. Команда идёт на втором месте в Бундеслиге, на одно очко отставая от «Баварии». Все лидеры в обойме, и травм в команде нет, единственное, Беккер не забивает, но, я думаю, это дело поправимое. Он много играет, и меняют его только в конце, и моменты есть, так что гол придёт. За три игры в чемпионате после паузы пропустили два гола, так что в защите тоже полный порядок. Но меня это и пугает, слишком у «Униона» всё хорошо. Это я ещё не сказал, что в зимней паузе он выиграл все товарищеские матчи. Правда, Кубок бывает непредсказуем.



Лучшие прогнозы на сегодня.



И соперник, «Вольфсбург», который стартанул после паузы очень мощно. Первые две игры он выиграл с разницей 11-0, обыграл «Герту» (5:0) и «Фрайбург» (6:0), но в последней игре проиграл «Вердеру» в гостях со счётом 1:2. Благодаря такому старту «Вольфсбург» приблизился к еврокубкам в чемпионате. Вообще, матч был очень интересным. Йонас Винд, лучший бомбардир «Вольфсбурга», после паузы на чемпионат мира забил три гола. Как всегда, хочется вам напомнить, что в немецком футболе я разбираюсь, и думаю, в этом матче надо взять «обе забьют», — сказал Гасилин.



Экспресс с коэффициентом 8.25.



Прогноз на матч «Интер» — «Аталанта» с коэффициентом 2.70.



Иско продолжит карьеру в берлинском «Унионе».



Прогноз на матч «Унион» — «Вольфсбург» с коэффициентом 2.40.