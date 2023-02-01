ЦСКА — «Алания»: результат товарищеского матча, как сыграли, кто победил, счёт

31 января состоялся товарищеский матч между ЦСКА и «Аланией». Команды играли на стадионе «Регнум Кария Гольф энд Спа» в Белеке. Противостояние завершилось со счётом 6:0 в пользу красно-синих.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Армейцы забили по три гола в каждом из таймов. В первой половине встречи голы на свой счёт записали Иван Обляков и Фёдор Чалов. Нападающий оформил дубль. После перерыва форвард отличился снова, оформив, таким образом, хет-трик. Также ворота владикавказского клуба поразили Алексей Сливин и Антон Заболотный. Отметим, что обе команды провели матч в двух составах.
Ранее состоялся товарищеский матч между «Оренбургом» и ЦСКА. Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу московского клуба. Владикавказцы располагаются на втором месте в Первой лиге. Команда Владимира Федотова занимает четвёртую строчку в РПЛ.
Экспресс с коэффициентом 13.43.
Прогноз на матч «МЮ» — «Ноттингем» с коэффициентом 2.20.
Абаскаль заверил руководство «Спартака», что не уйдёт до конца сезона.
Прогноз на матч «Бетис» — «Барселона» с коэффициентом 2.09.
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