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ЦСКА — «Алания»: результат товарищеского матча, как сыграли, кто победил, счёт

ЦСКА — «Алания»: результат товарищеского матча, как сыграли, кто победил, счёт
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31 января состоялся товарищеский матч между ЦСКА и «Аланией». Команды играли на стадионе «Регнум Кария Гольф энд Спа» в Белеке. Противостояние завершилось со счётом 6:0 в пользу красно-синих.

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Армейцы забили по три гола в каждом из таймов. В первой половине встречи голы на свой счёт записали Иван Обляков и Фёдор Чалов. Нападающий оформил дубль. После перерыва форвард отличился снова, оформив, таким образом, хет-трик. Также ворота владикавказского клуба поразили Алексей Сливин и Антон Заболотный. Отметим, что обе команды провели матч в двух составах.

Ранее состоялся товарищеский матч между «Оренбургом» и ЦСКА. Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу московского клуба. Владикавказцы располагаются на втором месте в Первой лиге. Команда Владимира Федотова занимает четвёртую строчку в РПЛ.

Экспресс с коэффициентом 13.43.

Прогноз на матч «МЮ» — «Ноттингем» с коэффициентом 2.20.

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Прогноз на матч «Бетис» — «Барселона» с коэффициентом 2.09.

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