«Адмирал» — «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» — «Авангард».



Ставка: победа «Авангарда» в матче за 1.62.



«Первый владивостокский матч этих соперников ненавязчиво напомнил, что команды в турнирной таблице Восточной конференции недалеко ушли друг от друга. И, хоть от «ястребов» лично я ожидал большего, сценарий матча, как и его результат, полностью вписался в прогноз.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Теперь включаются так называемые психологические весы. То есть, одержав победу и отдалившись от судорожной рубки в низах таблицы, «Адмирал» во второй игре будет чуть более благостнее, чем в первой. Совсем чуть-чуть, почти незаметно, но это не преодолеть никакой мотивацией. «Авангард» же наоборот, после поражения в первом матче будет более заведенным. Тоже не слишком заметно, поскольку одно очко во Владивостоке «ястребы» уже заработали. Но поражение все равно поражение, как его ни расписывай. Поэтому омичи будут чуть более строги и сконцентрированны, причем тренерскому штабу не придется прикладывать никаких усилий по сравнению со стандартной подготовкой к матчу.



Все это вместе, по идее, и должно чуть подвернуть результат в другую сторону. В части заброшенных шайб нам вряд ли следует ждать чего-то иного. И хоть площадка располагает к атакующему хоккею, его время в текущем сезоне уже завершается, если не завершилось полностью. Пришло время хоккейного плей-оффовского, хоккея на выморачивание и взаимное умучивание. Поэтому можно смело ставить на тотал, не превышающий 6,5. И прогнозировать два очка на этот раз гостям – психологические весы во втором матче должны качнуться в их сторону», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 3.99.



Прогноз на матч «Торпедо» — «Салават Юлаев» с коэффициентом 2.35.



Кузнецов поднялся на пятое место по победным голам в истории «Вашингтона».



Прогноз на матч «Ак Барс» — «Барыс» с коэффициентом 2.05.