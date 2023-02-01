«Майнц» — «Бавария»: прогноз Алексея Андронова на матч Кубка Германии

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Майнц» — «Бавария» в 1/8 финала Кубка Германии сезона-2022/2023.
Ставка: победа «Баварии» с форой (-1) за 1.70.
«Заждались мы от «Баварии» хороших результатов. Команда тяжело входит в весеннюю часть сезона, ей пришлось менять вратаря из-за травмы Нойера. Появились Блинд и Канселу. «Баварии» пора набирать форму.
Лучшие прогнозы на сегодня.
«Майнц», конечно, уступает «Баварии» в классе, несмотря на то что он будет играть дома. Я предвижу большое количество проблем у хозяев в этом матче, если, а я в это верю, «Бавария» сыграет на своем уровне. Ставка – победа «Баварии» с форой (-1)», — сказал Андронов.
Экспресс с коэффициентом 3.99.
Прогноз на матч «МЮ» — «Ноттингем» с коэффициентом 2.20.
«Бенфика» подтвердила трансфер Энцо Фернандеса в «Челси» за € 121 млн.
Прогноз на матч «Бетис» — «Барселона» с коэффициентом 2.09.
- 1 февраля 2023
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
07:00
-
06:00
- 31 января 2023
-
19:30
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 30 января 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
07:00