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«Майнц» — «Бавария»: прогноз Алексея Андронова на матч Кубка Германии

«Майнц» — «Бавария»: прогноз Алексея Андронова на матч Кубка Германии
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Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Майнц» — «Бавария» в 1/8 финала Кубка Германии сезона-2022/2023.

Ставка: победа «Баварии» с форой (-1) за 1.70.

«Заждались мы от «Баварии» хороших результатов. Команда тяжело входит в весеннюю часть сезона, ей пришлось менять вратаря из-за травмы Нойера. Появились Блинд и Канселу. «Баварии» пора набирать форму.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Майнц», конечно, уступает «Баварии» в классе, несмотря на то что он будет играть дома. Я предвижу большое количество проблем у хозяев в этом матче, если, а я в это верю, «Бавария» сыграет на своем уровне. Ставка – победа «Баварии» с форой (-1)», — сказал Андронов.

Экспресс с коэффициентом 3.99.

Прогноз на матч «МЮ» — «Ноттингем» с коэффициентом 2.20.

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