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«Бетис» – «Барселона»: прогноз Константина Генича на игру Примеры

«Бетис» – «Барселона»: прогноз Константина Генича на игру Примеры
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Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Бетис» – «Барселона» в 17-м туре Примеры сезона-2022/2023.

Ставка: обе забьют за 1.82.

«Недавно эти команды сыграли в Суперкубке, где была результативная ничья в основное время. После этого «Барселона» пропустила только от «Реала» в финале Суперкубка, а потом начала штамповать минимальные победы 1:0. У «Барселоны» отличная серия из девяти матчей без поражений – 8 побед и 1 ничья.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Бетис» в нынешнем сезоне в чемпионате проиграл только «Атлетико». Статистика данного противостояния говорит о том, что обе команды, как правило, друг другу забивают. Мой прогноз на этот матч – обе забьют. Пора бы уже «Барселоне» пропустить», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 3.99.

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