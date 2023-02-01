«Бетис» – «Барселона»: прогноз Константина Генича на игру Примеры

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Бетис» – «Барселона» в 17-м туре Примеры сезона-2022/2023.



Ставка: обе забьют за 1.82.



«Недавно эти команды сыграли в Суперкубке, где была результативная ничья в основное время. После этого «Барселона» пропустила только от «Реала» в финале Суперкубка, а потом начала штамповать минимальные победы 1:0. У «Барселоны» отличная серия из девяти матчей без поражений – 8 побед и 1 ничья.



Лучшие прогнозы на сегодня.

«Бетис» в нынешнем сезоне в чемпионате проиграл только «Атлетико». Статистика данного противостояния говорит о том, что обе команды, как правило, друг другу забивают. Мой прогноз на этот матч – обе забьют. Пора бы уже «Барселоне» пропустить», — сказал Генич.



Экспресс с коэффициентом 3.99.



Прогноз на матч «МЮ» — «Ноттингем» с коэффициентом 2.20.



«Бенфика» подтвердила трансфер Энцо Фернандеса в «Челси» за € 121 млн.



Прогноз на матч «Бетис» — «Барселона» с коэффициентом 2.09.