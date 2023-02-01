«Ак Барс» — «Барыс»: ставка Павла Лысенкова на матч КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Ак Барс» и «Барыс».



Ставка: ТМ 4.5 с учётом ОТ и буллитов за 2.00.



«Очень интересное дерби «барсов» нас ждёт. Начнём с гостей. «Барыс» ведёт отчаянную борьбу за место в плей-офф (57 очков). Столько же у «Нефтехимика» (57) к моменту написания прогноза, да и у «Амура» тоже (57).



Лучшие прогнозы на сегодня.



Но вся проблема в том, что «Амур» провёл 56 матчей, «Нефтехимик» — 57, а вот «Барыс» — вообще 59. А каждый клуб в регулярном чемпионате проводит по 68 матчей.



То есть у «Барыса» остались лишь девять игр в запасе. И побеждать нужно в каждой, чтобы выдержать тяжёлую конкурентную борьбу.



Вот поэтому мы видим, что «Барыс» набирает очки в шести матчах подряд. Это в гостях с «Трактором» (3:2 ОТ), «Автомобилистом» (5:3), «Металлургом» (1:2 ОТ), дома с «Северсталью» (0:1 бул.), «Трактором» (4:3), московским «Динамо» (1:2 ОТ). 9 очков из 12 возможных – очень даже хорошо.



Другое дело, что «Ак Барс» при Зинэтуле Билялетдинове просто катит катком по чемпионату, выйдя уже на второе место на Востоке (73). Взлететь на первое место, обогнав «Сибирь» (75), – это классная цель, которая поможет обрести уверенность к плей-офф.



«Ак Барс» забивает не так много, но играет в очень прагматичный хоккей и стабильно набирает очки.

Последний раз они встречались 6 декабря, и тогда дома победил «Барыс» (3:2 по буллитам). А ещё перед этим 23 ноября «Ак Барс» победил в Астане (2:1), но это было ещё в эпоху Олега Знарка.



Я бы в этом матче взял кэф 2.00 на то, что с учётом овертайма и буллитов мы увидим тотал меньше 4.5», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 3.99.



Прогноз на матч «Торпедо» — «Салават Юлаев» с коэффициентом 2.35.



Кузнецов поднялся на пятое место по победным голам в истории «Вашингтона».



Прогноз на матч «Ак Барс» — «Барыс» с коэффициентом 2.05.