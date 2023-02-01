«Торпедо» — «Салават Юлаев»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ в Нижнем Новгороде

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал ставку на матч КХЛ «Торпедо» – «Салават Юлаев».
Ставка: ТБ 4.5 за 1.77.
«Фаворит матча – уфимцы. Просто потому, что им больше нужно. Положение главного тренера нельзя назвать прочным, от игроков требуют как можно более высокого кубкового посева. В таких условиях гости будут мотивированы по максимуму. А когда «Салават» играет в полную силу, он способен доставить проблем любой команде КХЛ.
Лучшие прогнозы на сегодня.
«Торпедо» же после сенсационной победы в Питере будет слегка подсевшим – и в физическом, и в психологическом плане. Всё-таки тот матч отнял у команды Ларионова очень много сил. Оба соперника не могут похвастать непроходимой обороной, а вот по забитым те же нижегородцы – вторые в лиге после СКА. Так что верю в то, что матч будет результативным – тотал больше 4.5», — сказал Плющев.
Экспресс с коэффициентом 3.99.
Прогноз на матч «Торпедо» — «Салават Юлаев» с коэффициентом 2.35.
Кузнецов поднялся на пятое место по победным голам в истории «Вашингтона».
Прогноз на матч «Ак Барс» — «Барыс» с коэффициентом 2.05.
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