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«МЮ» — «Ноттингем Форест»: ставка Романа Павлюченко на игру Кубка лиги

«МЮ» — «Ноттингем Форест»: ставка Романа Павлюченко на игру Кубка лиги
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Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка лиги Англии «Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем Форест».

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» всухую за 2.25.

«Манчестер Юнайтед» в последних матчах вновь стал штамповать победы, обыграв в кубковых баталиях и «Рединг», и нынешнего оппонента. «Красные дьяволы» дали понять, что ставят эти турниры никак не ниже борьбы в АПЛ и готовы конкурировать за трофеи в нынешнем сезоне. Коллектив хорошо выглядит по всем линиям, агрессивен впереди и уже доказал на поле противника, что для него даже забить будет проблемой.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Что касается «Ноттингем Форест», то после крупного домашнего поражения команда может сменить приоритеты и сконцентрироваться на Премьер-лиге, где дела идут не самым лучшим образом. Да, клуб следует в середине таблицы, но до опасного сектора всего четыре очка и расслабляться ещё очень рано.

На мой взгляд, в этой паре не стоит ждать интриги, ведь здесь есть явный фаворит. «Манчестер Юнайтед» и на выезде не дал оппоненту ничего создать у собственных ворот, а дома и вовсе способен разбить такого соперника. Я считаю, что «Ноттингем Форест» не окажет конкуренции и вновь крупно уступит по итогу, так и не сумев отличиться», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 3.99.

Прогноз на матч «МЮ» — «Ноттингем» с коэффициентом 2.20.

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