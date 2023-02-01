«Ак Барс» — «Барыс»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 1 февраля

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Барыс».
Ставка: победа «Ак Барса» в матче за 1.33.
«С возвращением Билялетдинова «Ак Барс» привычно затихарился. Вроде бы ничего сверхъестественного казанцы не показывают, выигрывают, казалось бы, каждый раз на тоненького. Но при этом лично я ни капельки не сомневаюсь в том, что по итогам регулярного чемпионата именно «большие татары» выиграют Восточную конференцию. Тихой сапой и по зёрнышку. И в плей-офф они тоже многим дадут прикурить. И я вообще не вижу, кто на Востоке сможет остановить такой «Ак Барс» до финала Кубка Гагарина, то есть обыграть его четыре раза. Вот «Барысу» сейчас хоть бы один раз обыграть, и казахстанцы были бы счастливы как дети.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Нет, особого преимущества хозяев мы не увидим. Визуально всё будет на равных и всё на тоненького. И большого количества шайб тоже не будет, и тотал не улетит выше 6.5. Но в итоге «большие татары» дожмут казахстанцев и любым способом наберут два очка. Могут даже после завершения основного времени, но исключительно для того, чтобы пощекотать нервишки своей публике», — сказал Лебедев.
Экспресс с коэффициентом 3.99.
Прогноз на матч «Торпедо» — «Салават Юлаев» с коэффициентом 2.35.
Кузнецов поднялся на пятое место по победным голам в истории «Вашингтона».
Прогноз на матч «Ак Барс» — «Барыс» с коэффициентом 2.05.
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