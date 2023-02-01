«Майнц» — «Бавария»: прогноз Алексея Гасилина на матч 1/8 финала Кубка Германии

Чемпион Европы в составе России U17 Алексей Гасилин дал прогноз на матч 1/8 финала Кубка Германии «Майнц» — «Бавария».



Ставка: победа «Баварии» с форой (-1.5) за 2.28.

«Бавария» сыграет с «Майнцем» в Кубке Германии. И думаю, что в этом матче гости будут уничтожать соперника. Ужасный старт «Баварии» — три ничьих со счётом 1:1 с «РБ Лейпцигом», «Кёльном» и «Айнтрахтом». В чемпионате максимально близко мюнхенцы подпустили своих преследователей – на расстояние одного очка. Борьба за тарелку будет очень жёсткая, если «Бавария» не соберётся. Но я думаю, она начнет показывать свой уровень именно с кубкового матча с «Майнцем».



Лучшие прогнозы на сегодня.



С «Айнтрахтом» уже виднелась доминация 65 на 35% во владении мячом, было 16 ударов и демонстрировалась хорошая игра в целом, но реализация пока подводит. «Бавария» точно не захочет отпускать Кубок, и есть шанс взять требл. Да, слабый старт, но ничего не потеряно. Успели купить Зоммера — и это отличное приобретение. Мне всегда нравился этот вратарь. Пока травма у Мане, Горецки и Эрнандеса. Но даже без них состав «Баварии» конкурентоспособный.



Если говорить про «Майнц», то неплохо команда стартанула после перерыва, сыграла вничью, проиграла и выиграла последний матч у «Бохума» со счётом 5:2. Хочу на этом матче заострить внимание, игра была максимально равная, «Бохум» в позиционных атаках даже выглядел лучше. «Майнц» смог забить быстрые три гола, если бы не это, думаю, они бы не выиграли.



Мне не нравится защитник Белл. Вот сыграл он с «Бохумом» 67 минут, и заменили его. До этого он не выходил. Думаю, с «Баварией» он не будет играть. Да, он лидер, много лет в «Майнце», но ошибки допускает регулярно. «Майнц» останется верен своей схеме в пять защитников и будет отсиживаться в обороне. Мой прогноз на этот матч — победа «Баварии» с форой (–1.5)», — сказал Гасилин.



Экспресс с коэффициентом 3.99.



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