«Торонто» — «Бостон»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором сыграют «Торонто Мэйпл Лифс» и «Бостон Брюинз».



Ставка: победа «Бостона» в матче за 1.97.



«Бостон» в этом сезоне взял какой-то зверский темп. Мало того что «Брюинз» сейчас лучший клуб НХЛ (81 очко), так он ещё опережает ближайшего преследователя «Каролину» (72) на девять очков. При этом команды провели чуть больше половины чемпионата. Гигантское преимущество «Бостона»!



Лучшие прогнозы на сегодня.



С чем оно связано? А там в команде нет слабых мест и очень сбалансированный состав. Кроме того, есть топ-тройка в лице Бержерона, Маршана и Пастрняка. Правда, в последних 10 матчах «Бостон» победил лишь шесть раз. Но всё равно команда выглядит очень мощно и солидно.



«Торонто» при этом идёт третьим в лиге с 70 очками. Те же шесть побед в последних 10 матчах, такой же сильный состав.



По травмированным – «Бостон» потерял только Джейка Дебраска, но это не обрушило глубину состава в нападении.



«Торонто» — там травмирован вратарь Мэтт Мюррей и ставку, скорее всего, сделают на Илью Самсонова, но он в этом сезоне хорош (91,7%). Ну и в атаке «Мэйпл Лифс» будут играть без лучшего бомбардира Остона Мэттьюса.



Я бы в этом матче взял кэф 1.97 за то, что «Бостон» победит, пусть даже в дополнительное время», — сказал Лысенков.



Экспресс с коэффициентом 3.99.



Прогноз на матч «Торпедо» — «Салават Юлаев» с коэффициентом 2.35.



Кузнецов поднялся на пятое место по победным голам в истории «Вашингтона».



Прогноз на матч «Ак Барс» — «Барыс» с коэффициентом 2.05.