Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«МЮ» — «Ноттингем Форест»: прогноз Тимура Журавеля на игру Кубка английской лиги

«МЮ» — «Ноттингем Форест»: прогноз Тимура Журавеля на игру Кубка английской лиги
Комментарии

Спортивный журналист, профессиональный комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч 1/2 финала Кубка английской лиги «МЮ» — «Ноттингем Форест».

Ставка: победа «МЮ» и обе забьют за 3.20.

«Манчестер Юнайтед» играет ответный матч Кубка лиги с «Ноттингем Форест». Честно скажу, что этот матч очень мутный, поскольку первая игра закончилась крупной победой «Юнайтед» в гостях. Шансов у «Ноттингема» особых не было, а сейчас вообще нет.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Мне кажется, что «Манчестеру» этот матч нужно просто проехать и оформить место в финале. Я жду от этого матча голов. Мне кажется, что команды сыграют в своё удовольствие. Думаю, что обе забьют, а «Юнайтед» в итоге победит», — сказал Журавель.

Экспресс с коэффициентом 3.99.

Прогноз на матч «МЮ» — «Ноттингем» с коэффициентом 2.20.

«Бенфика» подтвердила трансфер Энцо Фернандеса в «Челси» за € 121 млн.

Прогноз на матч «Бетис» — «Барселона» с коэффициентом 2.09.

«МЮ» — «Ноттингем Форест». Тен Хаг уже думает о финале «МЮ» — «Ноттингем Форест». Тен Хаг уже думает о финале
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023