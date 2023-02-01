«МЮ» — «Ноттингем Форест»: прогноз Тимура Журавеля на игру Кубка английской лиги

Спортивный журналист, профессиональный комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч 1/2 финала Кубка английской лиги «МЮ» — «Ноттингем Форест».
Ставка: победа «МЮ» и обе забьют за 3.20.
«Манчестер Юнайтед» играет ответный матч Кубка лиги с «Ноттингем Форест». Честно скажу, что этот матч очень мутный, поскольку первая игра закончилась крупной победой «Юнайтед» в гостях. Шансов у «Ноттингема» особых не было, а сейчас вообще нет.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Мне кажется, что «Манчестеру» этот матч нужно просто проехать и оформить место в финале. Я жду от этого матча голов. Мне кажется, что команды сыграют в своё удовольствие. Думаю, что обе забьют, а «Юнайтед» в итоге победит», — сказал Журавель.
Экспресс с коэффициентом 3.99.
Прогноз на матч «МЮ» — «Ноттингем» с коэффициентом 2.20.
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Прогноз на матч «Бетис» — «Барселона» с коэффициентом 2.09.
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