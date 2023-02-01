«МЮ» — «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн матч Кубка лиги, прямая трансляция

1 февраля состоится ответный матч 1/2 финала Кубка лиги «МЮ» — «Ноттингем Форест». Начало игры — в 23:00 мск.
Легальной трансляции на территории России не будет.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяют хозяев. Поставить в букмекерских конторах на победу команды Эрика тен Хага можно с коэффициентом 1.45, а шансы «Ноттингема» оценены в 8.00. Заключить пари на ничью предлагается за 4.70.
Букмекеры считают, что матч «МЮ» — «Ноттингем Форест» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.79, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.20.
Если сумеют забить обе команды, сыграет коэффициент 2.00. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 1.81.
В первом матче выездную победу со счётом 3:0 одержал «МЮ».
Экспресс с коэффициентом 3.99.
Прогноз на матч «МЮ» — «Ноттингем» с коэффициентом 2.20.
«Бенфика» подтвердила трансфер Энцо Фернандеса в «Челси» за € 121 млн.
Прогноз на матч «Бетис» — «Барселона» с коэффициентом 2.09.
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