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«Бетис» — «Барселона»: смотреть матч Примеры бесплатно в прямом эфире, какой канал покажет

«Бетис» — «Барселона»: смотреть матч Примеры бесплатно в прямом эфире, какой канал покажет
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1 февраля состоится матч Примеры «Бетис» — «Барселона». Начало игры — в 23:00 мск.

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на «Оkko Спорт».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяют гостей. Поставить в букмекерских конторах на победу команды Хави можно с коэффициентом 1.70, а шансы «Бетиса» оценены в 5.10. Заключить пари на ничью предлагается за 4.10.

Букмекеры считают, что матч «Бетис» — «Барселона» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.04.

Если сумеют забить обе команды, сыграет коэффициент 1.81. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 2.00.

Экспресс с коэффициентом 3.99.

Прогноз на матч «МЮ» — «Ноттингем» с коэффициентом 2.20.

«Бенфика» подтвердила трансфер Энцо Фернандеса в «Челси» за € 121 млн.

Прогноз на матч «Бетис» — «Барселона» с коэффициентом 2.09.

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