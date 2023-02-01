«Бетис» — «Барселона»: смотреть матч Примеры бесплатно в прямом эфире, какой канал покажет

1 февраля состоится матч Примеры «Бетис» — «Барселона». Начало игры — в 23:00 мск.
Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на «Оkko Спорт».
Лучшие прогнозы на сегодня.
Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяют гостей. Поставить в букмекерских конторах на победу команды Хави можно с коэффициентом 1.70, а шансы «Бетиса» оценены в 5.10. Заключить пари на ничью предлагается за 4.10.
Букмекеры считают, что матч «Бетис» — «Барселона» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.04.
Если сумеют забить обе команды, сыграет коэффициент 1.81. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 2.00.
Экспресс с коэффициентом 3.99.
Прогноз на матч «МЮ» — «Ноттингем» с коэффициентом 2.20.
«Бенфика» подтвердила трансфер Энцо Фернандеса в «Челси» за € 121 млн.
Прогноз на матч «Бетис» — «Барселона» с коэффициентом 2.09.
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