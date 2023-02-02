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«Фиорентина» — «Торино»: результат матча Кубка Италии, кто победил, как сыграл Миранчук

«Фиорентина» — «Торино»: результат матча Кубка Италии, кто победил, как сыграл Миранчук
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1 февраля на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции прошёл матч 1/4 финала Кубка Италии. Играли местная «Фиорентина» и «Торино» из Турина. Финальный свисток судьи зафиксировал победу домашней команды со счётом 2:1.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Первый мяч в матче забил Лука Йович на 65-й минуте: сербский футболист головой переправил мяч в ворота после подачи соотечественника Алекса Терзича. На 90-й минуте отличился Джонатан Иконе. На 90+3-й минуте один мяч в составе «Торино» отыграл Янн Карамо с передачи Николо Влашича. Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук провёл на поле весь матч.

Экспресс с коэффициентом 7.31.

Прогноз на матч «Адана Демирспор» — «Фенербахче» с коэффициентом 3.50.

«ПСЖ» больше не хочет иметь дел с «Челси» после срыва трансфера Зиеша.

Прогноз на матч «Ювентус» — «Лацио» с коэффициентом 2.10.

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