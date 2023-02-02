«Динамо» Мн — «Металлург»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Мн — «Металлург».
Ставка: победа «Динамо» в матче за 1.99.
«Магнитка» потерпела уже пятое поражение в шести последних матчах, а в предыдущем туре, в Череповце, напоминала нечто сборно-разборное, с фабрики мягких игрушек.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Конечно, если «Магнитка» таким образом готовится к плей-офф, то она имеет право на любой эксперимент. А если еще не готовится? Ведь после Череповца в Минске уральцы предстают аутсайдерами, которых сверхпроблемные «зубры» просто-таки обязаны «зачистить», «ошкурить» и «отпустить голыми в Африку».
Отсюда и прогноз, полностью основанный на текущем состоянии «Магнитки»: средний по голевой насыщенности матч с тоталом, превосходящим 4,5. По итогам матча хозяева должны набрать два очка, которые им нужны не просто больше, чем «Магнитке» (этим, похоже, до плей-офф уже ничего не нужно), а нужны как воздух», — сказал Лебедев.
Экспресс с коэффициентом 7.41.
Прогноз на матч «Спартак» — «Нефтехимик» с коэффициентом 1.70.
Овечкин занял 6-е место в списке лучших игроков НХЛ по версии The Athletic.
Прогноз на матч «Витязь» — «Сочи» с коэффициентом 1.83.
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