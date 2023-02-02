«Ювентус» — «Лацио»: ставка Романа Павлюченко на матч Кубка Италии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка Италии «Ювентус» — «Лацио».



Ставка: ничья за 3.56.



«Ювентус» после поражения от «Наполи» и прерывания победной серии потерял былую убедительность и стал играть не столь качественно в обороне. «Старая синьора» начала пропускать регулярно, а в прошлом туре чемпионата и вовсе умудрилась уступить на своем поле «Монце», так и не сумев отличиться. Ясно, что такие неутешительные результаты не добавляют оптимизма туринцам перед кубковым противостоянием, да и лазарет команды все еще полон основными игроками.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Что касается «Лацио», то здесь ситуация кардинально иная. Римляне после возобновления Серии А немного застопорились в первых турах, но потом набрали приличный ход и уже сумели вырваться на третью строчку таблицы. Коллектив вполне способен с таким качеством футбола побороться за места в зоне Лиги Чемпионов, учитывая, что один конкурент в лице «Ювентуса» уже вряд ли сможет отыграть такой гандикап после снятия с команды очков.



«Ювентус» оказался в сложном положении в чемпионате, но амбиции клуба лишь усилятся в Кубке Италии, что должно поднять мотивацию в предстоящем поединке. Однако «Лацио» сейчас в хорошем тонусе и так просто путевку в следующий раунд не отдаст. Я считаю, что матч пройдет в равной борьбе, и я не вижу здесь победителя в основное время», — сказал Павлюченко.



Экспресс с коэффициентом 7.31.



Прогноз на матч «Адана Демирспор» — «Фенербахче» с коэффициентом 3.50.



Карпин оценил вероятность своего возвращения в «Спартак».



Прогноз на матч «Ювентус» — «Лацио» с коэффициентом 2.10.