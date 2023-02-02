«Реал» – «Валенсия»: прогноз Егора Титова на игру чемпионата Испании 2 февраля

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Реал Мадрид» – «Валенсия» в 17-м туре Примеры сезона-2022/2023.



Ставка: ТБ 2.5 за 1.61.



«Мадридский «Реал» и «Валенсия» встречались в полуфинале Суперкубка Испании. В основное время была ничья, причем у валенсийцев были шансы на победу, но в серии пенальти точнее оказались опытные мадридцы. Сейчас обе команды не в лучшем состоянии. Это объективно. «Валенсия» вообще лишилась своего тренера Гаттузо. Не удалось итальянцу выстроить команду под себя, где-то очень не везло команде в плане результатов, в том числе и в последнем матче с «Вальядолидом».



Лучшие прогнозы на сегодня.



У «Реала» также игровые проблемы. В выходные не сумели победить «Реал Сосьедад» и отстали от «Барсы» еще дальше.



Здесь «Реал», конечно, обязан выигрывать. У «Валенсии» период безвременья, по сути, выжженное поле. Надо этим пользоваться. Необходимо реализовать те моменты, какие не сумели в игре с «Реалом Сосьедад». Но, с другой стороны, валенсийцы могут сбросить оковы, сыграть с желанием, раскрепощенно, и тогда у них могут появиться шансы. Игра «Реала» сейчас выглядит довольно шаткой.



Просто поставлю на тотал больше 2,5 мяча. Исход тут может и удивить. После смены тренера сюрпризы не редкость», — сказал Титов.



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