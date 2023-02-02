«Ростов» — «Спартак»: смотреть онлайн бесплатно матч Зимнего кубка РПЛ, прямой эфир

2 февраля состоится матч Зимнего кубка РПЛ «Ростов» — «Спартак». Начало игры — в 19:30 мск.
Прямую трансляцию этой игры можно будет посмотреть на телеканале «Матч!»
Лучшие прогнозы на сегодня.
Букмекеры в своих прогнозах называют в качестве фаворитов москвичей. Поставить в букмекерских конторах на победу команды Гильермо Абаскаля можно с коэффициентом 1.95, а шансы «Ростова» оценены в 3.60. Заключить пари на ничью предлагается за 3.90.
Букмекеры считают, что матч «Ростов» — «Спартак» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.15.
Если сумеют забить обе команды, сыграет коэффициент 1.61. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 2.17.
Экспресс с коэффициентом 7.31.
Прогноз на матч «Адана Демирспор» — «Фенербахче» с коэффициентом 3.50.
Карпин оценил вероятность своего возвращения в «Спартак».
Прогноз на матч «Ювентус» — «Лацио» с коэффициентом 2.10.
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