Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Ростов» — «Спартак»: смотреть онлайн бесплатно матч Зимнего кубка РПЛ, прямой эфир

«Ростов» — «Спартак»: смотреть онлайн бесплатно матч Зимнего кубка РПЛ, прямой эфир
Комментарии

2 февраля состоится матч Зимнего кубка РПЛ «Ростов» — «Спартак». Начало игры — в 19:30 мск.

Прямую трансляцию этой игры можно будет посмотреть на телеканале «Матч!»

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры в своих прогнозах называют в качестве фаворитов москвичей. Поставить в букмекерских конторах на победу команды Гильермо Абаскаля можно с коэффициентом 1.95, а шансы «Ростова» оценены в 3.60. Заключить пари на ничью предлагается за 3.90.

Букмекеры считают, что матч «Ростов» — «Спартак» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.15.

Если сумеют забить обе команды, сыграет коэффициент 1.61. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 2.17.

Экспресс с коэффициентом 7.31.

Прогноз на матч «Адана Демирспор» — «Фенербахче» с коэффициентом 3.50.

Карпин оценил вероятность своего возвращения в «Спартак».

Прогноз на матч «Ювентус» — «Лацио» с коэффициентом 2.10.

«Ростов» — «Спартак». Карпин и Абаскаль поднимут градус «Ростов» — «Спартак». Карпин и Абаскаль поднимут градус
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023