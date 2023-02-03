ЦCКА — «Салават Юлаев»: эксперты назвали шансы команд в матче КХЛ

3 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ ЦCКА — «Салават Юлаев». Начало встречи — в 19:30 мск.
Смотреть матч в прямом эфире можно на телеканале KHL Prime.
Лучшие прогнозы на КХЛ.
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 1.90. На победу «Салавата Юлаева» эксперты предлагают коэффициент 4.00.
Букмекеры сомневаются, что матч КХЛ ЦCКА — «Салават Юлаев» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.97, а тотал меньше 4.5 шайбы — также за 1.87.
Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.80. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 11.0.
Экспресс с коэффициентом 8.90.
Прогноз на матч ЦСКА — «Салават Юлаев» с коэффициентом 2.78.
Ротенберг был в ярости. Судейский скандал в матче СКА — «Локомотив».
Прогноз на матч «Динамо» Москва — «Барыс» с коэффициентом 3.20.
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