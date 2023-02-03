«Ювентус» — «Лацио»: результат матча Кубка Италии, кто победил и вышел в полуфинал

2 февраля состоялся четвертьфинальный матч Кубка Италии, в котором «Ювентус» играл с римским «Лацио».
Лучшие прогнозы на футбол.
В первом тайме футболисты «старой синьоры» почти поровну владели мячом с «орлами», однако именно хозяева имели подавляющее преимущество над соперником по ударам — восемь против трёх. Один из ударов игроков «Ювентуса» в итоге привёл к голу. Случилось это на 44-й минуте встречи, когда центральный защитник Бремер при розыгрыше углового сумел поразить ворота соперника, подавал мяч в штрафную Филип Костич.
Во втором тайме футболисты Массимилиано Аллегри отдали сопернику и мяч, и инициативу, стараясь сосредоточиться на обороне своих ворот. Тактика оказалась выигрышной, и по окончанию встречи игроки «Ювентуса» праздновали победу и выход в полуфинал турнира — 1:0.
Экспресс с коэффициентом 8.90.
Прогноз на матч «Краснодар» — «Сочи» с коэффициентом 2.15.
С «Ювентуса» могут снять ещё 20 очков по делу о махинациях.
Прогноз на матч «Челси» — «Фулхэм» с коэффициентом 1.93.
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