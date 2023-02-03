«Реал» — «Валенсия»: результат матча Примеры, как сыграли, кто победил, какой счёт

2 февраля состоялся перенесённый матч 17-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Реал» играл с «Валенсией».
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В первом тайме команды забитыми мячами не отличились. Единственное взятие ворот на 45+3 минуте в лице гола Антонио Рюдигера в итоге было отменено решением судей на VAR.
Вторая половина встречи прошла для «Реала» продуктивнее. Сначала на 52-й минуте встречи Марко Асенсио решился на дальний удар после передачи Карима Бензема, который оказался точным. Через пару минут «сливочные» отличились вновь — в этот раз гол забил бразилец Винисиус, точную передачу ему отдал Карим Бензема.
На 60-й минуте автор двух результативных передач, Карим Бензема, оказался заменён вследствие полученной травмы, вместо него вышел Родриго. На 72-й минуте «летучие мыши» остались в меньшинстве, когда центральный защитник Габриэл Паулиста получил прямую красную карточку. Оставшееся время матча «Реал» довёл до спокойной победы — 2:0.
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