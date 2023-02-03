«Автомобилист» — «Трактор»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Трактор».
Ставка: «Автомобилист» не проиграет и ТМ 6.5 за 1.68.
«Несмотря на героическую победу над московским «Динамо» в предыдущем туре, «Трактор» так и не смог уйти с последнего места Восточной конференции. То есть света белого и каких-то оптимистических проблесков челябинцам в ближайшей перспективе ждать не следует, тем более что и окружающие его конкуренты грызутся изо всех сил.
Лучшие прогнозы на КХЛ.
Предстоящий матч видится мне весьма тяжелым для прогноза, поскольку обоих соперников штормит. Но штормит на разных этажах и с разной амплитудой. И в каком месте штормовой синусоиды (или, если хотите, загогулины) будет в день игры пребывать каждая из команд – сие великая тайна есть. То есть мы запросто можем увидеть и разгром – причем в любую сторону. Хотя, конечно, наибольшая вероятность приходится на достаточно маловыразительный и даже вымороченный матч, где соперники наплюют на зрителей и будут выдавливать результат. А раз такая вероятность самая высокая, то от нее я и предлагаю сплясать как от печки.
В пяти предыдущих междусобойках соперники укладывались максимум в семь шайб, причем седьмая оба раза была заброшена за пределами основного времени. Думаю, что до такого результата команды на этот раз не доиграют, поэтому тотал можно прогнозировать от 6,5 и ниже. Что же касается результата, то предположу, что «Автомобилист» наберет дома минимум одно очко, то есть не проиграет в основное время. Почти уверен, что хозяева наберут два очка, но оставляю люфт на непредсказуемость раненого зверя, коим сейчас является «Трактор», — сказал Лебедев.
Экспресс с коэффициентом 8.90.
Прогноз на матч ЦСКА — «Салават Юлаев» с коэффициентом 2.78.
Тарасенко: вопрос о моём обмене лучше задать генменеджеру «Сент-Луиса».
Прогноз на матч «Динамо» Москва — «Барыс» с коэффициентом 3.20.
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