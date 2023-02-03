Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

ЦСКА — «Салават Юлаев»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 3 февраля

ЦСКА — «Салават Юлаев»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 3 февраля
Комментарии

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Салават Юлаев».

Ставка: победа ЦСКА за 1.80.

«В предыдущем туре ЦСКА сыграл ожидаемо. То есть повалял дурака с «Куньлунем» до 0:2, потом всё-таки проснулся и накидал китайским товарищам в полном соответствии с табелью о рангах. Думаю, что и сил много не потратил — по крайней мере, на «Салават» их должно хватить без проблем.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

А вот «Салават» в предыдущем туре удивил со знаком минус. Потому что полностью провалился в Нижнем Новгороде, где традиционно играл неплохо. А тут получил 0:5 в начале второго периода, и если бы торпедовцы тогда не успокоились и не принялись доигрывать, вообще страшно подумать, чем бы это вё могло для уфимцев закончиться.

И тут, конечно, невозможно пройти мимо того факта, что «Салават» проиграл уже четвёртый выездной матч подряд, а пятый будет в Москве — и кто в нём станет фаворитом, понятно уже сейчас. Не думаю, что армейцам удастся накидать «юлаевцам» столько же, сколько набросали нижегородцы. ЦСКА не рвёт постромки с первого вбрасывания, а разгоняется постепенно и ровно настолько, насколько надо для результата. Поэтому предположу, что тотал будет не слишком высоким, то есть не превысит 7,5. А по итогам матча красно-синие наберут два очка в основное время, поскольку снова мощно проведут концовку матча, в которой и решат все задачи», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 8.90.

Прогноз на матч ЦСКА — «Салават Юлаев» с коэффициентом 2.78.

Тарасенко: вопрос о моём обмене лучше задать генменеджеру «Сент-Луиса».

Прогноз на матч «Динамо» Москва — «Барыс» с коэффициентом 3.20.

ЦСКА — «Салават Юлаев». Дома и стены помогают ЦСКА — «Салават Юлаев». Дома и стены помогают
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023