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«Динамо» М — «Барыс»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

«Динамо» М — «Барыс»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» М — «Барыс».

Ставка: победа «Динамо» в матче за 1.44.

«Несмотря на то что сейчас «Барыс» практически в каждом матче вытягивается в нитку, получается у него не очень. Особенно на выезде и в матчах с вышестоящими командами. А поскольку домашних матчей с ровней у казахстанцев осталось немного, вот и получаются их сегодняшние результаты. Пластался «Барыс» в Казани, тянул как мог, но всё-таки не потянул и проиграл в основное время.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

В принципе, у «Динамо» дела, если брать исключительно результаты матчей, обстоят не сильно лучше. Но буквально пять дней тому назад бело-голубые разобрались с «Барысом» в Астане. Не без проблем разобрались, весьма натужно, в овертайме, но всё равно увезли из Казахстана два очка.
А дома «Динамо» играет куда приличнее, тогда как «Барыс» на выезде подчас сам на себя не похож.

Всё это вместе заставляет спрогнозировать достаточно низовой матч, тотал в котором вряд ли превысит 6.5. По итогам матча «Динамо» на глазах собственной публики должно добыть ещё два очка, но это будут выстраданные два очка, и далеко не факт, что бело-голубым удастся это сделать в основное время», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 8.90.

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Прогноз на матч «Динамо» Москва — «Барыс» с коэффициентом 3.20.

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