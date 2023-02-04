«Амур» — «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата «Амур» — «Авангард».

Ставка: «Амур» не проиграет и тотал больше 5.5 шайбы за 5.45.

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«Матч на морально-волевых, поскольку это будет уже вторая игра за календарные сутки. Более того, поскольку первый матч был в пятницу (да ещё не уложился в рамки основного времени), а второй – в субботу, то вторая игра будет ранней и между окончанием первого матча и началом второго остается менее 20 часов. «Авангарду» в какой-то мере будет легче, у него впереди четыре дня на восстановление, но «Амур» будет весь на позитиве, поскольку накануне не просто вырвал победу, но ещё и проскользнул в зону плей-офф Восточной конференции, временно выдавив оттуда «Нефтехимик».

В то же время хабаровчане прекрасно понимают, что сбавлять набранный темп ни в коем случае нельзя. И уж коли омичи к концу длинной дальневосточной серии немного подсели и на весь матч их не хватает, то этим надо пользоваться по полной. Потом таких шансов может и не быть.

А «ястребы» ещё более чётко понимают, что возвращаться с Дальнего Востока с тремя поражениями негоже. В общем, драка должна получиться если не лихая (поскольку обе команды достаточно умучены), то достаточно раскованная, с большим количеством опасных моментов у обеих ворот. Другое дело, что с реализацией сейчас у всех имеются проблемы, особенно у «Авангарда», но всё-таки думаю, что на тотал, превышающий 5.5 шайбы, соперники наиграют.

Что же касается результата, то предположу, что хозяева в предстоящем матче наберут минимум одно очко. То есть не проиграют в основное время.

Экспресс с коэффициентом 7.34.

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