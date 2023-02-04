«МЮ» — «Кристал Пэлас»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предлагает свой прогноз на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас».

Ставка: победа «МЮ» с форой (-1.5) за 2.14.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Манчестер Юнайтед» допустил пару осечек кряду в последнее время, уступив лидеру «Арсеналу» и не сумев переиграть нынешнего соперника на его поле. В Лондоне «красные дьяволы» выглядели увереннее и пропустили ответный мяч лишь в добавленное арбитром время. Это должно поднять мотивацию футболистов в домашней игре, которые попытаются доказать, что недавняя ничья является случайностью.

«Кристал Пэлас» сумел отыграться на своей арене, чем только разозлил манкунианцев, и теперь команде стоит готовиться к очень непростому матчу на «Олд Траффорд». Лондонцы выглядят неубедительно после паузы и не могут выиграть четыре тура кряду. Да и в гостях против грандов им всегда сложно добывать очки, что не прибавляет оптимизма перед выездом в Манчестер.

На мой взгляд, в этой паре не стоит ждать особой интриги и всё завершится вполне предсказуемо. «Манчестер Юнайтед» и на поле соперника смотрелся солиднее, а на своей арене и вовсе способен крупно обыграть лондонцев. «Кристал Пэлас» сейчас далёк от идеальных кондиций и вряд ли сможет устоять. Я считаю, что класс и тонус «красных дьяволов» сделают своё дело и они уверенно возьмут верх.

Мой прогноз — фора (-1.5) на «Манчестер Юнайтед» за коэффициент 2.14».

Экспресс с коэффициентом 7.34.

Нагельсман не верит, что Мбаппе пропустит матч с «Баварией».

Прогноз на матч «Кёльн» — «Лейпциг» с коэффициентом 2.05.

Криштиану Роналду опубликовал пост после дебютного гола в «Аль-Насре».

Прогноз на матч «Рома» — «Эмполи» с коэффициентом 2.45.