«Эвертон» — «Арсенал»: прогноз Егора Титова на матч АПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Эвертон» — «Арсенал» в 22-м туре АПЛ сезона-2022/2023.

Ставка: победа «Арсенала» за 1.43.

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«Очень интересная встреча, на мой взгляд. «Арсенал», конечно, явный фаворит, но игра вполне может получиться непростой для лондонцев. Всё-таки в «Эвертоне» решились убрать Фрэнка Лэмпарда, теперь там на тренерском мостике довольно опытный Дайч, который год за годом в своё время спасал от вылета «Бёрнли».

Этот специалист умеет мотивировать и выстраивать плотную защиту. Почти наверняка «ириски» будут действовать от обороны, выставят пять защитников. «Арсеналу» предстоит вскрывать эту стену.

Очень нравится, как точечно этот лондонский клуб укрепляется. Взяли человека на фланг, взяли Жоржиньо в центр поля. Итальянец может стать и лидером команды по духу, и скамейка за счёт этого перехода расширится. В общем, в «Арсенале» понимают, что необходимо делать для чемпионства.

Думаю, Дайчу все-таки не хватит времени, чтобы отладить свою систему. Где-то она даст сбой, а «Арсенал» в своём нынешнем состоянии никого не прощает, он рвётся к долгожданному чемпионству. Аккуратно поставлю на победу гостей. 1:0 им вполне хватит».

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