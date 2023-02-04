«Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас»: прогноз Егора Титова на матч АПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас» в 22-м туре АПЛ сезона-2022/2023.

Ставка: «обе забьют — нет» за 1.70.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

«Манчестер Юнайтед» за последние 10 дней провёл три кубковые встречи. Прошли «Ноттингем Форест» в полуфинале Кубка лиги, выбили «Рединг» в Кубке Англии. Эти победы должны помочь переключиться после того, как потеряли очки в двух подряд встречах в чемпионате. Было поражение от «Арсенала» на последних минутах, а также упустили победу как раз с «Кристал Пэлас».

Сейчас никакой недооценки не будет. «МЮ» правильно подойдёт к матчу с лондонцами, в этом я не сомневаюсь. По игре «Юнайтед» очень неплохо выглядит. С «Кристал Пэлас» играли на фоне матча с «Ман Сити», чуть-чуть силёнок не хватило, да и концентрации. Проиграть «Арсеналу» в этом сезоне не зазорно.

Неплохо «МЮ» укрепился. Ко двору пришёлся высокорослый форвард Вегорст, тен Хаг знает, как его правильно использовать. Если помните, он забил два мяча Аргентине в четвертьфинале чемпионата мира. В этом матче он наверняка сыграет с первых минут. Рашфорд, Антони, Фернандеш будут его поддерживать.

«Кристал Пэлас» умеет собираться, порой его защита удивляет. Поэтому возьму ставку «обе забьют – нет». Скорее всего, не забьют как раз лондонцы, оборона «МЮ» добавила по ходу сезона, но порой случаются сенсации, поэтому не рискну брать сухую победу хозяев. Счёт 0:0 встречался в матчах этих соперников на «Олд Траффорд» не так уж давно».

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