«Бетис» — «Сельта»: прогноз Константина Генича на встречу Примеры

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Бетис» – «Сельта» в 20-м туре Примеры сезона-2022/2023.

Ставка: «Бетис» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 1.90.

Лучшие прогнозы на Примеру.

«В лучшие времена, когда чемпионат Испании был одним из самых результативных в Европе, я бы, конечно, рекомендовал на эту встречу «обе забьют» или «верх», разные комбо-варианты – «обе забьют и тотал больше», победу «Бетиса» через «верх». Но сейчас времена изменились.

«Сельта» надёжно играет в обороне, «Бетис» тоже. Если брать последние три игры между этими командами, то они гоняют исключительно «низы». «Сельта» вообще уже семь матчей подряд играет только «низы». Команда стала закрытой даже при наличии Яго Аспаса. Тут ещё будет интересная дуэль одних из лучших бомбардиров чемпионата – Борхи Иглесиаса и Яго Аспаса, хотя не сказать, что команды много забивают.

«Бетис» на неделе проводил матч с «Барселоной», проиграл 1:2, хотя смотрелся неплохо. «Бетис» сейчас снова играет дома. «Сельта» мало пропускает, поэтому, думаю, футбол будет закрытым. Можно просто рассмотреть вариант «тотал меньше 2.5 мяча» за 1.60. Либо же можно сыграть «Бетис» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча». Мне кажется, это вполне реальный вариант. Либо 1:0 победа «Бетиса», либо ничья 1:1 – почему нет? Либо вообще могут сыграть 0:0. Это тоже вполне реально.

Так что беру «Бетис» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча» за 1.90. «Бетис» в этом сезоне дома проиграл только вот сейчас «Барселоне», а до этого «Атлетико» (Мадрид). Дома «Бетис» в целом играет классно».

Экспресс с коэффициентом 7.34.

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