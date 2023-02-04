«Торпедо» — «Динамо» Минск: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата «Торпедо» — «Динамо» (Минск).

Ставка: победа «Торпедо» за 1.78.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«В предыдущем туре минчане обыграли «Магнитку», и в этом нет ничего удивительного. Кто у нас нынче только «Магнитку» не обыгрывает. Матч дался нелегко, «зубры» дважды отыгрывались, но, в принципе, могли и не заморачиваться. Потому что теперь на Западе есть свой Робин Гуд, который прекратил лютую драку между Минском и Череповцом за одно место в плей-офф, предоставив второе место – своё. И скромно отойдя при этом в сторону. «Спартак» — он такой «Спартак».

Теперь минчанам предстоит играть в Нижнем Новгороде, и это будет куда труднее, чем мордовать потерявшую всякие жизненные ориентиры «Магнитку». Ибо в Нижнем Новгороде у нас собрана, считай, сборная России по скоростному бегу на коньках с клюшками, которая может уморить и укатать даже СКА в Питере.

В общем, придётся братьям-белорусам побегать больше обычного, как сейчас приходится всем играющим в Нижнем Новгороде, но предположу, что это им не поможет. «Торпедо» вышло на финишную прямую регулярного сезона на отличной скорости, да ещё добавляет («Салават» подтвердит). Предположу матч, пожалуй, выше среднего по голевому содержимому, тотал должен превысить 5.5 шайбы. А в итоге «Торпедо» наберёт два очка. И — даже не побоюсь такого хамского прогноза — сделает это в основное время».

Экспресс с коэффициентом 7.34.

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