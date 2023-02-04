Прогноз Александра Елагина на матч «Эвертон» — «Арсенал»

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч АПЛ «Эвертон» — «Арсенал».
Ставка: обе забьют за 2.09.
«Арсенал» на сегодняшний день показывает свои лучшие результаты за всё время участия в чемпионате Англии. Только шесть команд набирали более 50 очков за 19 стартовых игр. Надо ли говорить, что все эти команды, кроме «Ливерпуля» в сезоне-2018/2019, выиграли чемпионат?
Показатели «Арсенала» сейчас выше, чем те, которые демонстрировала знаменитая непобедимая команда Арсена Венгера в сезоне-2003/2004. Тогда «канониры» после 19 игр набрали 45 очков.
«Эвертон» находится на противоположном полюсе таблицы. Побед меньше всех — всего три. По забитым мячам всё тоже плохо — 15 голов. «Арсенал» идёт без поражений в АПЛ на протяжении 13 матчей подряд. Однако надо сказать, что в последние годы «канониры» тяжело играют против «ирисок».
При Артете лондонцы провели с «Эвертоном» пять матчей, в трёх из которых проиграли. Артета ещё ни разу не выиграл в гостях у «Эвертона». Теперь «ирисок» возглавил Шон Дайч, и это новая глава в истории. Начаться она вполне может с забитых мячей с обеих сторон».
Экспресс с коэффициентом 7.34.
Прогноз на матч «Рома» — «Эмполи» с коэффициентом 2.45.
Нагельсман не верит, что Мбаппе пропустит матч с «Баварией».
Прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль» с коэффициентом 3.50.
Овчинников: российские футболисты не зарабатывают больших денег, это миф.
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