Ставка Александра Елагина на матч «МЮ» — «Кристал Пэлас»

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч АПЛ «МЮ» — «Кристал Пэлас».
Ставка: победа «МЮ» с форой (-1.5) за 2.21.
«Манчестер Юнайтед» борется за попадание в Лигу чемпионов. Манкунианцы забили меньше всех и пропустили больше всех из клубов, которые входят в топ-4. После чемпионата мира «МЮ» взял 13 из 18 возможных очков.
На родном «Олд Траффорд» «МЮ» выступает намного удачнее, чем в прошлом году. Тогда за девять матчей они набрали 16 очков, а сейчас — 22. Пропустили дома всего пять голов. Это наилучшая домашняя оборона в одном ряду с «Ньюкаслом».
На выезде «Кристал Пэлас» в этом сезоне выступает не слишком удачно и набрал всего девять очков за девять гостевых матчей. Забил только семь голов — это один из самых слабых результатов по забитым мячам на выезде. «МЮ» наверняка захочет реабилитироваться после потери очков, а Маркус Рашфорд находится в великолепной бомбардирской форме. Поэтому ждём победу хозяев поля».
Экспресс с коэффициентом 7.34.
Прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль» с коэффициентом 3.50.
Валерий Урин: «Спартак» подкупил вратаря киевского «Динамо».
Прогноз на матч «Атлетико» — «Хетафе» с коэффициентом 2.60.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело из-за долгов «Томи».
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