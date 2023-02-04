Ставка Александра Елагина на матч «МЮ» — «Кристал Пэлас»

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч АПЛ «МЮ» — «Кристал Пэлас».

Ставка: победа «МЮ» с форой (-1.5) за 2.21.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

«Манчестер Юнайтед» борется за попадание в Лигу чемпионов. Манкунианцы забили меньше всех и пропустили больше всех из клубов, которые входят в топ-4. После чемпионата мира «МЮ» взял 13 из 18 возможных очков.

На родном «Олд Траффорд» «МЮ» выступает намного удачнее, чем в прошлом году. Тогда за девять матчей они набрали 16 очков, а сейчас — 22. Пропустили дома всего пять голов. Это наилучшая домашняя оборона в одном ряду с «Ньюкаслом».

На выезде «Кристал Пэлас» в этом сезоне выступает не слишком удачно и набрал всего девять очков за девять гостевых матчей. Забил только семь голов — это один из самых слабых результатов по забитым мячам на выезде. «МЮ» наверняка захочет реабилитироваться после потери очков, а Маркус Рашфорд находится в великолепной бомбардирской форме. Поэтому ждём победу хозяев поля».

Экспресс с коэффициентом 7.34.

Прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль» с коэффициентом 3.50.

Валерий Урин: «Спартак» подкупил вратаря киевского «Динамо».

Прогноз на матч «Атлетико» — «Хетафе» с коэффициентом 2.60.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело из-за долгов «Томи».