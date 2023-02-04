«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»: прогноз Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предлагает свой прогноз на матч АПЛ «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль».

Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.85.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

«Вулверхэмптон» нестабилен в этом сезоне, не лучшим образом вышел с каникул и пока не в состоянии обрести идеальные кондиции. Команда временами показывает неплохое качество футбола, но ей не хватает убедительности впереди и монолитности сзади. Близость опасного сектора таблицы однозначно активизирует футболистов, но зацепиться за очки даже дома против гранда будет не так просто.

Что касается «Ливерпуля», то и в этом случае о стабильности не может быть и речи. Клуб подвержен частым осечкам и страдает в последнее время от недостатка качественных действий в нападении, отметившись лишь одним мячом в трёх предыдущих турах. Однако класс красных всегда может помочь им добиться успеха в конкретном поединке, и они ещё не потеряли шансов вернуться в борьбу за места в зоне Лиги чемпионов.

На мой взгляд, в этой паре приезжий коллектив смотрится предпочтительнее на роль победителя пары даже с его проблемами в нынешнем сезоне. «Ливерпуль» выше классом и имеет в составе немало именитых игроков, которые в состоянии решить участь эпизода одним касанием. Я считаю, что «волки» создадут равную конкуренцию на определённом участке матча, но этого не хватит для победы, и они уступят.

Мой прогноз — победа «Ливерпуля» за коэффициент 1.85».

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