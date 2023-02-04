«Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас»: прогноз Эдуарда Мора на матч АПЛ

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Кристал Пэлас».
Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» всухую за 2.10.
«Команды недавно виделись. В тот раз «МЮ» пропустил на последней минуте и упустил победу. Практически то же самое получилось потом в матче с «Арсеналом». Думаю, что после этих уроков тен Хаг сделал выводы и концовки будет играть более собранно.
«МЮ» сейчас в очень хорошей форме. Единственное, что омрачает – это потеря Эриксена, который получил серьёзную травму. Возможно, в этом году уже не сыграет.
«Кристал Пэлас» играет в свой футбол. Находится в середине таблицы. Как обычно, не борется ни за выживание, ни за высокие места, но команда боевая. В основном играют за счёт мощи. Забивают немного, но кровь портят всем своим соперникам. Думаю, именно так и произойдёт в этот раз.
Учитывая гол в концовке прошлого матча, «МЮ» уделит большое внимание обороне и сыграет «на ноль». Думаю, что команда забьёт и не пропустит.
Ставлю на сухую победу «Манчестер Юнайтед».
Экспресс с коэффициентом 7.34.
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