«Торпедо» — «Динамо» Мн: где смотреть онлайн бесплатно, по какому каналу покажут

4 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» — «Динамо» Минск. Начало встречи — в 17:00 мск.
Смотреть матч в прямом эфире можно на телеканалах KHL и KHL Prime.
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу нижегородцев в основное время можно с коэффициентом 1.86. На победу минчан эксперты предлагают коэффициент — 3.90.
Букмекеры считают, что матч КХЛ «Торпедо» — «Динамо» Минск будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.55, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.35.
Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.80. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 11.0.
Экспресс с коэффициентом 7.34.
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