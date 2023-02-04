«Боруссия» М — «Шальке»: прогноз Алексея Гасилина на матч Бундеслиги

Чемпион Европы в составе России U-17, экс-футболист «Зенита», «Амкара» и «Томи», звезда «Амкала» и комментатор Бундеслиги Алексей Гасилин дал прогноз на матч 19-го тура Бундеслиги «Боруссия» Менхенгладбах — «Шальке».

Ставка: победа «Боруссии» и обе забьют за 2.86.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Боруссия» после зимнего перерыва возобновила чемпионат не очень уверенно. Проиграли «Байеру» (2:3) и «Аугсбургу» (0:1), но зато разгромила «Хоффенхайм» (4:1) в последней игре, ещё и на выезде. Команды смотрелись всю игру примерно на равных, но у «Боруссии» оказалось намного лучше с реализацией. Пять ударов в створ закончились четырьмя голами. Гладбахцы в целом очень атакующая команда, которая старается брать контроль игры на себя, активно проявляют себя полузащитники Йонас Хоффман и Ларс Штиндль, отличившись дублями в последних играх.

Однако при этом в обороне у гладбахцев есть пробелы. Уже 11 матчей в Бундеслиге подряд они обязательно пропускают хотя бы один мяч. Сейчас в воротах «Боруссии» Мёнхенгладбах стоит перешедший в межсезонье из французского «Монпелье» швейцарец Йонас Омлин. Может, он уже освоится и прервёт серию игр без сухих матчей?

Сейчас «Боруссия» занимает восьмую строчку в турнирной таблице, и от зоны еврокубков её отделяют целых семь очков. Думаю, что в предстоящем матче с «Шальке» подопечные Даниэля Фарке не будут играть спустя рукава даже с таким слабым соперником, чтобы не упустить лёгкие три очка, которые команде очень нужны.

«Шальке», наверное, ещё не смирился со своим последним местом в турнирной таблице и мыслью о возвращении во вторую Бундеслигу. Хоть и последние игры после зимнего перерыва не заканчивались победами, но гельзенкирхенцы реально показывают борьбу и желание выиграть. Просто не хватает сил и ресурсов. Проиграл клуб «Айнтрахту» (0:3), но по статистике видно, что «Шальке» боролся и создавал опасные моменты.

Да, команда, отсиживающаяся в обороне, начала пытаться активнее идти в атаку. Конечно, результат на табло и на заветные три очка гельзенкирхенцы пока не наработали, но я верю, что вскоре у них получится. Это точно будет не в предстоящем матче с «Боруссией», хотя мне кажется, что «Шальке» сможет забить.

Мой прогноз — победа «Боруссии» Мёнхенгладбах и обе забьют».

Экспресс с коэффициентом 7.34.

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