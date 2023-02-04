Эксперты оценили шансы Фёдора Емельяненко выиграть ударом ноги

Бой за звание чемпиона Bellator в тяжёлом весе между Фёдором Емельяненко и Райаном Бейдером состоится в ночь с 4 на 5 февраля 2023 года в Инглвуде (США).

Предполагается, что бой между Фёдором Емельяненко и Райаном Бейдером начнётся не раньше 5:00 мск 5 февраля 2023 года.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры считают фаворитом Райана Бейдера. Ставки на победу американца принимаются с коэффициентом 1.55. Шансы Фёдора Емельяненко оценили коэффициентом 2.55.

Также аналитики не исключают ничейного исхода. Заключить пари на ничью по итогам боя предлагают за 70.0.

Эксперты не могли пройти мимо такого громкого события и предложили целый ряд ставок на то, как может закончиться поединок. Поставить на то, что Фёдор выиграет ударом ноги, можно с коэффициентом 10.0. На победу Емельяненко ударом локтя можно поставить за 13.0.

Также букмекеры оценили вероятность победы Последнего Императора приёмом Кимура коэффициентом 20.0.

Экспресс с коэффициентом 7.34.

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Прогноз Петра Яна на бой Фёдор Емельяненко — Райан Бейдер.

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Прогноз Вячеслава Василевского на бой Емельяненко — Бейдер.