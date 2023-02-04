«Атлетико» — «Хетафе»: прогноз на матч Примеры

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Примеры «Атлетико» — «Хетафе».

Ставка: победа «Атлетико» с форой (-1) за 1.75.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Мадридский клуб постепенно приходит в себя и возвращается на привычный уровень. За четыре последних матча у него всего одно поражение от «Барселоны», которая забила лишь один гол (0:1). В трёх предыдущих турах команда Диего Симеоне набрала семь очков и продемонстрировала привычно качественную игру на своей половине поля.

«Матрасники» с конца октября не пропускали больше одного мяча за встречу, но за этот период они успели отыграть в чемпионате шесть матчей. У хозяев третья лучшая оборона лиги, и это очень плохая новость для «Хетафе», меньше которого забили лишь четыре клуба. У синих четыре поражения подряд со средней результативностью меньше одного мяча, они ожидаемо скатились на дно турнирной таблицы, и пока календарь вовсе не благоволит прогрессу.

На выезде ситуация у них также плохая – в трёх предыдущих встречах три поражения от соперников разного уровня и всего один забитый гол. В то же время в очных матчах «Атлетико» забивал «Хетафе» неизменно два и более голов в трёх последних играх. Основной ставкой возьмём победу «Атлетико» с форой (-1) за 1.75.

Экспресс с коэффициентом 7.73.

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