Бывший чемпион M-1 Global в двух весовых категориях Вячеслав Василевский сделал прогноз на предстоящий реванш между Фёдором Емельяненко и Райаном Бейдером, который состоится 5 февраля в США.
Ставка: победа одного из бойцов нокаутом в 1-м раунде за 1.53.
«Хотелось бы верить, что Фёдор одержит победу. Тут такой бой, может сложиться всё абсолютно по-разному. Вижу это так: либо Фёдор быстро выиграет, либо быстро проиграет. Этот бой будет очень скоротечным, такой же, как и первый. Но очень надеюсь, что он закончится в обратную сторону.
Емельяненко сейчас уже в таком возрасте и в таком состоянии находится, что он выходит, чуть-чуть почувствует дистанцию и начинает сразу обострять. То есть либо он нокаутирует, либо его. Тут он может попасться либо на встречу, либо на какой-то контрудар, либо сам нокаутирует. Надеюсь, что он подойдёт к этому в хорошей форме, будет уверенно себя чувствовать.
В принципе, в Бейдере нет ничего сверхъестественного. Он крепкий, неплохо борется, неплохо бьёт. В нём нет ничего такого, с чем Фёдор не мог бы справиться. В принципе, Емельяненко в силах одолеть Бейдера.
Может ли Федор подсознательно расслабиться, зная, что для него этот бой — последний в карьере? Мне кажется, что это будет его напрягать. Потому что понимает, что это последний бой в его карьере. Запоминается вообще начало и конец. Начало у Фёдора было очень яркое и мощное, а если конец вот такой…
В любом случае он останется. Думаю, Фёдору не хотелось бы уходить на такой ноте. Поэтому, наоборот, как бы его это не перенапрягло, и чтобы груз ответственности не был слишком велик, чтобы Фёдор не был скован, зажат. Уверен, что это его не ослабит. Главное, чтобы не перегрузило».
Экспресс с коэффициентом 7.73.
Вартанян: козырь Емельяненко — его удар.
Прогноз Петра Яна на бой Фёдор Емельяненко — Райан Бейдер.
Прогноз Вячеслава Василевского на бой Емельяненко — Бейдер.
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