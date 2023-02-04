Фёдор Емельяненко — Райан Бейдер: прогноз Вячеслава Василевского на бой

Бывший чемпион M-1 Global в двух весовых категориях Вячеслав Василевский сделал прогноз на предстоящий реванш между Фёдором Емельяненко и Райаном Бейдером, который состоится 5 февраля в США.

Ставка: победа одного из бойцов нокаутом в 1-м раунде за 1.53.

«Хотелось бы верить, что Фёдор одержит победу. Тут такой бой, может сложиться всё абсолютно по-разному. Вижу это так: либо Фёдор быстро выиграет, либо быстро проиграет. Этот бой будет очень скоротечным, такой же, как и первый. Но очень надеюсь, что он закончится в обратную сторону.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Емельяненко сейчас уже в таком возрасте и в таком состоянии находится, что он выходит, чуть-чуть почувствует дистанцию и начинает сразу обострять. То есть либо он нокаутирует, либо его. Тут он может попасться либо на встречу, либо на какой-то контрудар, либо сам нокаутирует. Надеюсь, что он подойдёт к этому в хорошей форме, будет уверенно себя чувствовать.

В принципе, в Бейдере нет ничего сверхъестественного. Он крепкий, неплохо борется, неплохо бьёт. В нём нет ничего такого, с чем Фёдор не мог бы справиться. В принципе, Емельяненко в силах одолеть Бейдера.

Может ли Федор подсознательно расслабиться, зная, что для него этот бой — последний в карьере? Мне кажется, что это будет его напрягать. Потому что понимает, что это последний бой в его карьере. Запоминается вообще начало и конец. Начало у Фёдора было очень яркое и мощное, а если конец вот такой…

В любом случае он останется. Думаю, Фёдору не хотелось бы уходить на такой ноте. Поэтому, наоборот, как бы его это не перенапрягло, и чтобы груз ответственности не был слишком велик, чтобы Фёдор не был скован, зажат. Уверен, что это его не ослабит. Главное, чтобы не перегрузило».

Экспресс с коэффициентом 7.73.

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