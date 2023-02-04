«Жирона» — «Валенсия»: прогноз на матч Примеры

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Примеры «Жирона» — «Валенсия».

Ставка: победа «Жироны» за 2.26.

«Жирона» оставила приятное впечатление о своей игре в серии последних девяти туров. Бело-красные качественно прибавили в игре в защитном блоке и на этом фоне лишь в двух матчах не сумели разжиться очками — в упорной борьбе проиграли превосходящим их в классе «Вильярреалу» (0:1) и «Барселоне» (тоже 0:1).

Лучшие прогнозы на сегодня.

Жирондинцы эффективно используют голевые моменты. Кристиан Стуани с одноклубниками наносят по 12,8 удара, из которых 4,4 приходятся в цель. За 19 туров подопечные Анхеля Мичела забили 26 голов. Лишь пять клубов более производительны.

«Валенсия» относительно неплохо стартовала, но со второй половины осенней части захандрила. Подопечные Дженнаро Гаттузо за 14 матчей во всех турнирах после октябрьской международной паузы лишь три раза добились максимального результата и ещё пять матчей завершились ничейным результатом. В остальных шести они потерпели поражение.

Недавнее — от «Вальядолида» (0:1), стало последней каплей в чаше терпения руководства клуба. В матче с претендентом на понижение в классе «летучие мыши» нанесли 14 ударов, из которых лишь два в створ ворот. Ключевые игроки заметно регрессировали, поэтому руководство решило попрощаться с итальянским алленаторе. Временно и. о. назначен Воро.

При таких раскладах рекомендуем осторожную ставку на победу «Жироны» с форой (0) за 1.60 в БК «Марафон», но можно рискнуть со ставкой на чистую победу за 2.26. Также перспективно смотрится пари — ничья или победа хозяев через тотал больше 2.5 мяча за 2.90».

Экспресс с коэффициентом 7.73.

Дортмундская «Боруссия» интересуется Головиным.

Прогноз на матч «Клермон» – «Монако» с коэффициентом 2.99.

Караваев и «Зенит» согласовали новый контракт.

Прогноз на матч «Мальорка» – «Реал» Мадрид с коэффициентом 3.10.