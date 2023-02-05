«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»: результат матча АПЛ, кто победил, как сыграли, какой счёт

4 февраля состоялся матч 22-го тура АПЛ, в котором «Вулверхэмптон» принимал «Ливерпуль». Встреча прошла на стадионе «Молине». Стартовый свисток главного арбитра Пола Тирни прозвучал в 18:00 мск.
Встреча закончилась разгромным поражением «Ливерпуля» — со счётом 0:3.
Мерсисайдцы пропустили уже на пятой минуте встречи, когда их центральный защитник Жоэль Матип срезал мяч в свои ворота. Через семь минут «Вулверхэмптон» укрепил своё преимущество, когда защитник Крэйг Доусон смог реализовать голевой момент.
«Ливерпуль» старался отыграться, но его попытки не увенчались успехом, в отличие от хозяев. На 71-й минуте полузащитник «волков» Рубен Невеш с передачи Адама Траоре смог забить ещё один гол своей команды и помог добиться разгромной победы в игре с «Ливерпулем» — 3:0.
Экспресс с коэффициентом 7.73.
Прогноз на матч «Клермон» – «Монако» с коэффициентом 2.99.
Прогноз на матч «Мальорка» – «Реал» Мадрид с коэффициентом 3.10.
Дортмундская «Боруссия» интересуется Головиным.
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