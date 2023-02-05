«МЮ» — «Кристал Пэлас»: результат матча АПЛ, кто победил, как сыграли, какой счёт

4 февраля состоялся матч 22-го тура АПЛ, в котором «Манчестер Юнайтед» играл с «Кристал Пэлас». Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток главного арбитра Андре Марринера прозвучал в 18:00 мск.

«МЮ» одержал победу со счётом 2:1.

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Первая половина встречи прошла под полным контролем игроков хозяев. На седьмой минуте полузащитник Бруну Фернандеш вывел свою команду вперёд, реализовав пенальти, и в оставшееся время тайма имел ещё возможности для взятия ворот, но счёт остался тем же.

Во втором тайме «красные дьяволы» отличились вновь — на 62-й минуте гол забил нападающий Маркус Рашфорд с передачи Люка Шоу. На 70-й минуте хозяева остались в меньшинстве — во время массовой потасовки Каземиро схватил за шею одного из игроков «Кристал Пэлас», за что в итоге получил прямую красную карточку.

Через шесть минут «орлы» сократили отставание в счёте благодаря голу Джеффри Шлуппа.

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