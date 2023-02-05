«Торпедо» — «Динамо» Мн: результат матча КХЛ, кто победил, как сыграли, какой счёт

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» закончился очередной матч КХЛ сезона-2022/2023, в котором местное «Торпедо» принимало минское «Динамо».

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (1:0, 1:2, 1:0).

Лучшие прогнозы на сегодня.

На 19-й минуте Андрей Белевич с передачи Ю Сато вывел нижегородцев вперёд.

На 25-й минуте Брэндон Козун после паса Никиты Зоркина сравнял счёт. Через три минуты уже минчане вышли вперёд — Джозеф Душак реализовал большинство. На 37-й минуте Антон Сизов восстановил равенство в счёте.

На 21-й секунде третьего периода Александр Дарьин забил третий гол в ворота динамовцев. Очки за результативные передачи получили Алексей Кручинин и Сергей Гончарук.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» в Нижнем Новгороде сыграет с «Адмиралом». «Динамо» примет «Спартак». Оба матча состоятся 7 февраля.

Экспресс с коэффициентом 7.73.

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