Фёдор Емельяненко — Райан Бейдер: какой канал покажет бой, во сколько начало

Бой за звание чемпиона Bellator в тяжёлом весе между Фёдором Емельяненко и Райаном Бейдером состоится в ночь с 4 на 5 февраля 2023 года в Инглвуде (США).
Предполагается, что бой между Фёдором Емельяненко и Райаном Бейдером начнётся не раньше 5:00 мск 5 февраля 2023 года.
Бой покажут на канале Showtime. Информации о трансляции поединка Емельяненко — Бейдер на территории России на данный момент нет.
Букмекеры считают фаворитом Райана Бейдера. Ставки на победу американца принимаются с коэффициентом 1.55. Шансы Фёдора Емельяненко оценили коэффициентом 2.55.
Также аналитики не исключают ничейного исхода. Заключить пари на ничью по итогам боя предлагают за 70.0.
Экспресс с коэффициентом 7.73.
Прогноз Вячеслава Василевского на бой Емельяненко — Бейдер.
Прогноз Петра Яна на бой Фёдор Емельяненко — Райан Бейдер.
Фёдор Емельяненко: слава богу, я так и не подписался в UFC.
- 5 февраля 2023
-
04:30
-
04:15
-
04:00
-
03:30
- 4 февраля 2023
-
22:00
-
21:15
-
20:00
-
19:15
-
18:45
-
18:15
-
17:45
-
17:15
-
16:45
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:15
-
14:45
-
14:15
-
13:45
-
13:15
-
12:45
-
12:15
-
11:45
-
11:15
-
10:45
-
10:15
-
09:45
-
09:15
-
08:45
-
08:15
-
07:45
-
07:15
- 3 февраля 2023
-
19:30
-
19:00