«Локомотив» — «Сочи»: ставка Максима Лебедева на матч КХЛ в Ярославле

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата «Локомотив» — «Сочи».

Ставка: победа «Локомотива» и тотал больше 4.5 шайбы за 1.81.

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«Локомотив» потерпел второе поражение в трёх последних матчах, и приезд сочинцев получается как нельзя кстати, чтобы не допустить игрового кризиса. Чтобы ярославские хоккеисты не начали разочаровываться в своих силах и умениях.

Потому что сочинцы на своей площадке и даже в гостях выглядят вполне себе настоящей и крепкой командой, обыграть которую требует определённых усилий. «Локомотив» сможет выиграть, заодно потренируется, попробует новые сочетания.

То есть в победе хозяев никаких сомнений нет. Вопрос есть в количестве заброшенных в итоге шайб. Можно предположить, что на этот раз железнодорожники не станут ограничиваться традиционными для себя двумя шайбами, а попытаются забить последней команде лиги побольше. Однако, действуя активнее в нападении, ярославцы будут оголять тылы, и игра получится обоюдоострой.

Поэтому есть смысл предположить, что тотал в предстоящем матче превысит 4.5 шайбы. Сочинцы, безусловно, поупираются, но не так чтобы очень. Поэтому «Локомотив» не просто выиграет, но достаточно спокойно, в рабочем порядке сделает это в основное время, не доводя дело до лотерей.

Потому что если «Локомотив», да ещё дома, не обыграет последнюю команду лиги, то что ему вообще делать в плей-офф?»

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