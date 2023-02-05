«Локомотив» — «Сочи»: ставка Максима Лебедева на матч КХЛ в Ярославле

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата «Локомотив» — «Сочи».
Ставка: победа «Локомотива» и тотал больше 4.5 шайбы за 1.81.
«Локомотив» потерпел второе поражение в трёх последних матчах, и приезд сочинцев получается как нельзя кстати, чтобы не допустить игрового кризиса. Чтобы ярославские хоккеисты не начали разочаровываться в своих силах и умениях.
Потому что сочинцы на своей площадке и даже в гостях выглядят вполне себе настоящей и крепкой командой, обыграть которую требует определённых усилий. «Локомотив» сможет выиграть, заодно потренируется, попробует новые сочетания.
То есть в победе хозяев никаких сомнений нет. Вопрос есть в количестве заброшенных в итоге шайб. Можно предположить, что на этот раз железнодорожники не станут ограничиваться традиционными для себя двумя шайбами, а попытаются забить последней команде лиги побольше. Однако, действуя активнее в нападении, ярославцы будут оголять тылы, и игра получится обоюдоострой.
Поэтому есть смысл предположить, что тотал в предстоящем матче превысит 4.5 шайбы. Сочинцы, безусловно, поупираются, но не так чтобы очень. Поэтому «Локомотив» не просто выиграет, но достаточно спокойно, в рабочем порядке сделает это в основное время, не доводя дело до лотерей.
Потому что если «Локомотив», да ещё дома, не обыграет последнюю команду лиги, то что ему вообще делать в плей-офф?»
Экспресс с коэффициентом 7.88.
Сушинский: Радулов вряд ли хотел выбить Зыкову все зубы.
Прогноз на матч ЦСКА — «Барыс» с коэффициентом 2.45.
Василевский: всегда будут споры о том, кто лучше — Овечкин или Кросби.
Прогноз на матч «Куньлунь» — «Ак Барс» с коэффициентом 2.65.
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