«Металлург» — «Трактор»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата «Металлург» — «Трактор».

Ставка: «Трактор» не проиграет за 2.00.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Восточная конференция – страна контрастов. «Автомобилист» раз за разом проигрывал и не мог покинуть первое место. «Трактор» второй раз подряд выигрывает и не то что не может попасть в зону плей-офф, а и со дна приподнимается с большим трудом и ненадолго.

«Магнитка» будет играть дома, а значит, будет действовать первым номером и много атаковать. «Трактору» ничего не останется, как «выкатывать автобус» и ловить свои шансы на контратаках, которые у челябинцев непременно будут. То есть можно достаточно смело предположить среднее количество шайб с тоталом от 5.5 шайбы и выше.

По итогам же этого матча вот так сразу два очка «Трактору», да ещё в Магнитогорске, рука не поднимается предсказать. Поэтому предскажу, что гости зацепят одно очко, то есть не проиграют в основное время».

Экспресс с коэффициентом 7.88.

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