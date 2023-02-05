«Реал Сосьедад» — «Вальядолид»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал Сосьедад» – «Вальядолид» в 20-м туре Примеры сезона-2022/2023.
Ставка: победа «Реала Сосьедад» и тотал меньше 3.5 мяча за 1.94.
«Вальядолид» наконец-то прервал серию поражений: их было пять подряд. В последнем туре он обыграл «Валенсию». Это не только важная победа для самого «Вальядолида», которая была добыта в концовке, но таким образом он ещё и уволил Дженнаро Гаттузо (итальянец в «Валенсии» уже не работает).
Но «Вальядолид» очень неубедительно играет в этом сезоне. Команда мало забивает, достаточно много пропускает. Против «Реала Сосьедад» ей будет очень сложно что-то ловить. «Сосьедад», даже играя неважно, уступая сопернику, как это было в гостях с «Реалом», всё равно очки набрал.
«Реал Сосьедад» — третий в таблице. Да, у него есть определённые проблемы с атакой, там не играет Давид Сильва. У Сёрлота была хорошая серия из голевых матчей. В последней игре он не забил. Как вы помните, в матче с «Реалом» никто не забил, но сейчас «Сосьедад» возвращается домой, там он смотрится здорово.
Думаю, «Реал Сосьедад» выиграет, а учитывая низкую результативность «Вальядолида» и очень надёжную игру «Сосьедада» в обороне, много мячей быть не должно. Мой прогноз – победа «Реала Сосьедад» и тотал меньше 3.5 мяча за 1.94».
Экспресс с коэффициентом 7.88.
Фабио Каннаваро уволен из «Беневенто».
Прогноз на матч «Торино» — «Удинезе» с коэффициентом 4.70.
Мостовой: «Реал» не испытает никаких проблем в матче с «Мальоркой».
Прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» с коэффициентом 4.65.
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