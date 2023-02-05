«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: прогноз Егора Титова на матч АПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» в 22-м туре АПЛ сезона-2022/2023.
Ставка: тотал меньше 3 мячей за 1.83.
«Буквально две недели назад команды уже встречались в чемпионате Англии. Тогда «Тоттенхэм» неожиданно повёл 2:0, но после перерыва «Ман Сити» собрался и ответил четырьмя мячами (4:2). Очень важная встреча для обоих соперников.
«Манчестер Сити» стремится приблизиться к «Арсеналу», а «Тоттенхэму» нельзя терять контакт с первой четвёркой. В случае поражения здесь он может отстать от «МЮ» и «Ньюкасла» уже на шесть очков.
Конте, конечно, выберет осторожную модель на этот матч. «Тоттенхэм» постарается повторить историю первого тайма в Манчестере, когда успешно сыграл сзади, а впереди подкараулил свои шансы. «Ман Сити» традиционно возьмёт мяч под контроль, но в этом сезоне далеко не всегда эта тактика приносит успех.
В ряде матчей команда Гвардиолы просто катает мяч без моментов. История не раз повторялась. Лондонцы же будут обороняться большими силами, много свободных зон не будет.
Поэтому я поставлю в этом матче на тотал меньше 3 мячей. Повторения истории первой встречи совсем не жду».
Экспресс с коэффициентом 7.88.
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